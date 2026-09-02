Ligue 1 : pourquoi Toulouse-Lille se jouera exceptionnellement ce jeudi

La troisième journée de Ligue 1 débutera exceptionnellement dès ce jeudi 3 septembre avec Toulouse-Lille, programmé à 20h45. Un choix effectué à la demande de Ligue 1+ et accepté par les deux clubs. Cette programmation avait été établie avant l’issue des barrages de Ligue des champions et devait notamment anticiper une éventuelle qualification de l’OL. Si les Lyonnais avaient éliminé Fenerbahçe, ils auraient disputé leur premier match de C1 le mardi 8 septembre, le même jour que Lille. Le PSG jouera de son côté le mercredi 9 et Lens le jeudi 10. La Ligue devait donc construire son calendrier en permettant aux clubs européens de bénéficier d’un temps de récupération suffisant.

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Avec PSG-Monaco déjà fixé au vendredi 4 septembre à 20h45, Ligue 1+ risquait de devoir également placer Toulouse-Lille et éventuellement OL-Auxerre le même soir, notamment à 19 heures, pour éviter à Lille et Lyon de ne disposer que de trois jours avant un éventuel rendez-vous européen. Le diffuseur a finalement proposé d’avancer Toulouse-Lille au jeudi, une solution acceptée par les deux formations malgré l’élimination finalement subie par l’OL face à Fenerbahçe. Cette décision explique pourquoi cette troisième journée s’étalera exceptionnellement sur quatre jours, du jeudi au dimanche, avec cinq rencontres diffusées en prime time : Toulouse-Lille jeudi, PSG-Monaco vendredi, Nice-Le Mans et Le Havre-Brest samedi, puis Marseille-Paris FC dimanche.