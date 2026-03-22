Monaco : Pocognoli fustige Tagliafico

L’AS Monaco a réalisé une très belle opération en s’imposant à Lyon ce dimanche lors du match de 15 heures. Un match marqué par de nouvelles polémiques arbitrales, alors que des joueurs lyonnais mais aussi la direction du club rhodanien ont épinglé l’arbitrage de Monsieur Letexier. Nicolas Tagliafico a lui été expulsé en fin de match, encore, ce qui a aussi conduit à un autre carton rouge, passé plus inaperçu, celui de Sébastien Pocognoli, l’entraîneur monégasque. Ce dernier s’en est expliqué en conférence de presse après le match. « Mon carton rouge n’a rien à voir avec l’arbitrage, puisque je les ai rencontrés après pour en avoir la raison exacte. J’ai eu une altercation avec le banc opposé, un analyste vidéo, qui est venu me provoquer et j’ai eu une réaction un peu… et j’ai été sanctionné pour ça. Sinon, je n’ai rien à dire sur le corps arbitral. Ma réaction, qui amène ce rouge, est vis-à-vis du joueur de Lyon (Tagliafico) », a-t-il expliqué, avant de préciser la raison de cette altercation.

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L’attitude agressive du latéral argentin et la grosse faute qui a conduit à son exclusion ont agacé Pocognoli. « C’est la faute qui me fait sortir de mes gonds. C’est l’intégrité de mon joueur, je suis paternel, et je n’aime pas. Avant cela, il y a un coup de tête sur Maghnes (Akliouche), je n’aime pas. Au match aller, il y a un coup de coude volontaire sur Kassoum (Ouattara), je n’aime pas. Il y a une semelle (de Tagliafico) contre le Celta Vigo, je suis à la maison, je n’aime pas. Et c’est ça qui m’énerve. Et je dis à Fonseca que ce n’est pas bien. J’ai l’assistant qui vient et il se passe ce qu’il se passe », a-t-il conclu. L’OL se distingue cette saison par une indiscipline singulière.