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Noha Lemina rebondit en Turquie et signe à Manisa FK

Par Sasha Nahon
1 min.
Noha Lemina sous le maillot du PSG @Maxppp

Noha Lemina poursuit sa carrière en Turquie. Le Manisa FK a officialisé la signature de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. L’ailier de 21 ans arrive en provenance d’Yverdon Sport, où il a disputé 16 rencontres et inscrit deux buts lors de la saison écoulée. International gabonais, il compte également cinq sélections avec l’équipe nationale A.

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Formé au PSG, où il a évolué entre 2014 et 2024, Noha Lemina avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2022 avant d’être prêté successivement à la Sampdoria puis à Wolverhampton. Il avait ensuite quitté définitivement le club parisien à l’été 2024 pour rejoindre Annecy, avant de poursuivre son aventure à Yverdon Sport. En rejoignant Manisa FK, pensionnaire de deuxième division turque, le jeune ailier espère retrouver de la continuité et franchir un nouveau cap dans sa progression.

Pub. le - MAJ le
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