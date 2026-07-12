Noha Lemina rebondit en Turquie et signe à Manisa FK
Noha Lemina poursuit sa carrière en Turquie. Le Manisa FK a officialisé la signature de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. L’ailier de 21 ans arrive en provenance d’Yverdon Sport, où il a disputé 16 rencontres et inscrit deux buts lors de la saison écoulée. International gabonais, il compte également cinq sélections avec l’équipe nationale A.
⚫⚪ Ailemize hoş geldin Noha Lemina ✍️— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) July 11, 2026
Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.
Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/U2dxGe1JZZ
Formé au PSG, où il a évolué entre 2014 et 2024, Noha Lemina avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2022 avant d’être prêté successivement à la Sampdoria puis à Wolverhampton. Il avait ensuite quitté définitivement le club parisien à l’été 2024 pour rejoindre Annecy, avant de poursuivre son aventure à Yverdon Sport. En rejoignant Manisa FK, pensionnaire de deuxième division turque, le jeune ailier espère retrouver de la continuité et franchir un nouveau cap dans sa progression.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’ambassade de France en Espagne répond à la sortie polémique de l’ancien Premier Ministre espagnol
Explorer