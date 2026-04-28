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Ligue des Champions

Les réseaux sociaux hallucinent après le match exceptionnel entre le PSG et le Bayern

Par Jules Kutos-Bertin
PSG 5-4 Bayern Munich

Mais quel match ! Cette demi-finale aller de Ligue des Champions avait tout de l’affiche de rêve et personne n’a été trahi. 9 buts dont 5 pour le PSG dans une rencontre absolument incroyable de bout en bout, les attaques ont été efficaces, les stars ont brillé, bref une manche aller parfaite… et encore plus pour le PSG qui a pris une petite option sur la qualification pour la finale. Les réseaux sociaux ont apprécié ce match et les réactions sont aussi folles que l’affiche de ce soir.

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