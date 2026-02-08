BL : Luis Diaz porte le Bayern contre Hoffenheim

La 21e journée de Bundesliga se terminait par une affiche XXL entre le Bayern Munich (leader du championnat) et Hoffenheim (3e), ce dimanche après-midi. À l’Allianz Arena, les Bavarois devaient repartir de l’avant pour préserver leur avance sur Dortmund (2e) et rappeler leur statut de solide patron cette saison. Le match nul face à Hambourg la semaine passée (2-2) avait fait mal au moral des hommes de Vincent Kompany, qui avaient donc besoin de trois points à domicile pour se rassurer. De l’autre côté, Hoffenheim arrivait avec de sérieuses ambitions et de grandes qualités. Sous les ordres de Christian Ilzer, en pleine confiance avec notamment cinq victoires de suite en championnat, les visiteurs ne venaient pas faire de la figuration. L’objectif étant de faire tomber les Munichois sur leur pelouse pour la deuxième fois de la saison. La partie a cependant mal débuté pour Hoffenheim puisque les visiteurs ont été réduits à dix après le premier quart d’heure de jeu. Luis Diaz, fauché dans la surface, a donc obtenu un pénalty aussitôt. Celui-ci, conclu sereinement par Harry Kane, a donc permis aux Bavarois d’ouvrir le score (20e, 1-0).

Quelques instants plus tard, il a d’ailleurs failli inscrire un doublé, seul face au portier adverse. La formation en rouge a poursuivi ses efforts en supériorité numérique, mais s’est fait surprendre. Manuel Neuer a loupé sa relance et celle-ci a laissé Fisnik Asllani servir Andrej Kramaric dans la surface, qui n’a pas eu de difficultés à égaliser (35e, 1-1). Alors que les visiteurs avaient réussi à se rassurer, tout s’est écroulé en 45 secondes. Harry Kane a remis les siens devant sur un second penalty (45e, 2-1), puis à la suite d’une contre-attaque, l’Anglais a servi Luis Diaz pour inscrire le troisième but du Bayern avant la pause (45+2, 3-1). Au retour des vestiaires, Luis Diaz s’est, lui aussi, offert un doublé lors d’une superbe séquence collective (62e, 4-1), avant de finir la soirée de la plus belle des manières avec une troisième réalisation venue d’ailleurs (89e, 5-1). La troupe de Vincent Kompany reste donc leader du championnat avec 54 points. De son côté, le TSG stagne à la troisième place avec 42 points.