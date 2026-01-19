Menu Rechercher
CAN 2025 : les images du comportement honteux des journalistes à la conférence de presse de Pape Thiaw

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pape Thiaw @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal a vu les Lions de la Teranga l’emporter (1-0) au terme d’un match qui restera tristement dans l’histoire. Entre l’annulation polémique du but sénégalais à la 92e, le penalty litigieux accordé au Maroc à la 96e, le choix des Sénégalais de quitter le terrain dans la foulée et l’épisode lunaire de la serviette d’Édouard Mendy, le football n’a pas été le grand gagnant de ces événements.

BBC Sport
The drama of the Africa Cup of Nations final continued after the final whistle, with Moroccan journalists walking out of Senegal boss Pape Thiaw’s press conference. 🫣
Voir sur X
Afrik-Foot
🇸🇳🤯 La conférence de presse d’après-match de Pape Thiaw a été interrompue suite à des altercations entre journalistes. #SENMAR #CAN2025
Voir sur X

Et la honte s’est poursuivie jusqu’en conférence de presse. Après le passage du sélectionneur marocain, Walild Regragui, c’était au tour de son homologue sénégalais, Pape Thiaw, de se présenter face aux médias. De quoi permettre d’en savoir plus sur son choix d’ordonner à ses hommes de quitter le terrain. Malheureusement, les journalistes présents dans la salle se sont comportés comme de vulgaires supporters, oubliant toute retenue. Thiaw a tout d’abord été accueilli par des huées, avant de voir l’ambiance se tendre entre journalistes des deux pays. Face à ce regain de tension, l’un des adjoints de Thiaw lui a conseillé d’annuler la conférence de presse. Ce que le coach sénégalais a fait.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
