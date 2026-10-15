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Ligue 1

Le Mans : Djibril Sidibé confirme avoir été approché par l’OM

Par Jordan Pardon
1 min.
Sidibé @Maxppp

Arrivé libre au Mans cet été, Djibril Sidibé avait pourtant d’autres options pour son avenir. Le champion du monde 2018 avait eu des touches à l’étranger, notamment en Espagne, en Italie, et dans les pays du Golfe. En conférence de presse ce jeudi, Sidibé a également confirmé avoir eu des contacts avec l’Olympique de Marseille, finalement dans l’incapacité de recruter en raison des sanctions prononcées par la DNCG.

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« Pourquoi j’ai choisi Le Mans ? L’une des raisons, c’est que je voulais rester en France, c’est mon pays natal, et même pour ma famille. J’ai été sollicité dans un premier temps par Marseille, mais on connaît les difficultés qu’ils ont eues sur ce mercato. Il y a eu d’autres clubs un peu exotiques, même en Espagne et en Italie, mais je voulais me sentir utile. Tous les ingrédients étaient réunis sur le plan sportif, financier, ça a pris du temps parce que je suis plus proche de la fin que du début, même si je me sens très bien physiquement aujourd’hui. Avec mon comité, on a opté pour Le Mans. »

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