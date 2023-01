CdM 2022 : les nouvelles célébrations d’Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté la Coupe du Monde. Précieux pour son pays, Emiliano Martinez (30 ans) a multiplié les provocations lors des célébrations au Qatar puis sur le sol argentin. Kylian Mbappé a notamment été sa cible. Critiqué de toutes parts, le portier de l’Albiceleste a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment Nicolas Tagliafico qui l’a défendu vendredi dernier. Sur un nuage, Dibu Martinez ne compte pas en descendre. Il continue d’ailleurs à célébrer sa victoire au Mondial.

Ce lundi, The Sun révèle qu’il a organisé ce week-end une nouvelle fête au Belfry Hotel, à quelques kilomètres du Villa Park. Le thème était le succès de l’Argentine lors de la Coupe du Monde. L’hôtel a d’ailleurs été décoré aux couleurs du drapeau argentin et les murs ont été recouverts de souvenirs liés au tournoi organisé au Qatar. Le sol, lui, était bleu et blanc avec la Coupe du Monde placée au centre. Certains coéquipiers argentins, dont Emiliano Buendia, et d’autres, comme Philippe Coutinho, ont participé aux festivités. Ils ont dansé avec une réplique du célèbre trophée. La soirée s’est ensuite achevée en boîte de nuit dans une grosse ambiance rapporte le média anglais.

