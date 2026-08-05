Manchester United : le pactole fou touché grâce à un nouveau partenariat

Ces dernières heures, Manchester United a conclu un accord pluriannuel avec Betway comme l’explique The Athletic. Ainsi, la société de paris sportifs devient le partenaire officiel de ses tenues d’entraînement pour les équipes masculine et féminine, pour un montant estimé à plus de 23 millions d’euros par an. L’entreprise de paris sportifs remplacera la firme blockchain Tezos et deviendra également le partenaire mondial exclusif du club en matière de jeux d’argent, avec une présence visuelle à Old Trafford et au Leigh Sports Village.

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Ce partenariat suscite toutefois des débats parmi les supporters, alors même que les clubs de Premier League se préparent à bannir les sponsors de paris sportifs de la face avant des maillots de match pour la saison 2026-2027. Malgré les critiques liées à l’exposition du jeu d’argent, les dirigeants mancuniens et le groupe Super Group (propriétaire de Betway) se félicitent pour cet accord stratégique majeur, axé sur le rayonnement international et la vaste communauté de fans du club, notamment en Afrique.