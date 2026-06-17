Pronostics Portugal - RD Congo : le coup parfait à tenter ce 17 juin

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Pour l’entrée en lice du Portugal face à la RD Congo dans cette Coupe du Monde 2026, la victoire simple des coéquipiers d’un Cristiano Ronaldo quadragénaire n’offre pas une cote très sexy tant le déséquilibre est flagrant. Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de ce Portugal-RD Congo à savoir : le pari "victoire du Portugal et moins de 3,5 buts dans le match" coté à 1,76 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !* .

Si la Seleção de Roberto Martinez aborde ce Mondial dans la peau d’un favori légitime à la victoire finale, elle va se frotter à un bloc congolais ultra-compact et potentiellement tétanisé par l’enjeu. Les statistiques ne mentent pas : les 13 dernières sorties de la RD Congo ont toutes validé ce scénario pragmatique de "moins de 3,5 but dans le match", tandis que le Portugal n’a pas encaissé plus d’un but lors de ses 5 précédents matchs. On imagine donc un succès sérieux et maîtrisé des Lusitaniens pour se mettre en jambe dans le groupe K, sans pour autant assister à un festival offensif débridé.

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Foncez sur Winamax pour tenter le coup avec votre premier pari remboursé en cash même perdant. En effet, si le Portugal l’emporte dans un match à moins de 3,5 buts marqués (1-0, 2-1, 2-0 ou 3-0), vous encaissez vos gains (176 € pour une mise de 100€). Si l’on assiste à une pluie de buts ou que la RD Congo crée la surprise, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).