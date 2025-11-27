PSG : le Portugal a tout compris pour Gonçalo Ramos…

Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2023, Gonçalo Ramos a toujours dû se battre pour sa place chez les Rouge-et-Bleu. À peine recruté, l’international portugais avait vu son nouveau club claquer 90 M€ pour s’offrir Randal Kolo Muani. Ramos pensait devoir gérer la concurrence avec RKM, mais au final, les deux hommes ont été relégués sur le banc pour faire place nette à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Kolo Muani et Mbappé sont depuis partis, mais Ramos n’est pas devenu un titulaire indiscutable pour autant. La saison dernière, Luis Enrique a eu une idée de génie : installer Ousmane Dembélé en numéro 9. Une inspiration qui a permis au PSG de remporter, entre autres, sa première Ligue des Champions et à l’international français de signer l’exercice le plus prolifique de sa carrière (35 buts, 6 passes décisives) et de soulever le Ballon d’Or.

De son côté, Ramos a bouclé sa saison avec 14 titularisations en 46 matches et un temps de jeu moyen de 39 minutes par rencontre. Un bilan pas fameux en termes de temps jeu, mais le Portugais ne s’est jamais plaint dans les médias comme pouvaient le faire plusieurs de ses prédécesseurs au PSG. L’été dernier, il a même rapidement tordu le cou aux rumeurs annonçant un possible départ. «Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien», déclarait-il pendant la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis. Idem à la mi-août, après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. «Si je reste ? Oui.»

Les choix de Luis Enrique compris

Gonçalo Ramos ne fait pas de vagues, mais son statut ne change pas à Paris. Depuis le début de la saison, il a disputé 18 rencontres (5 buts), mais n’a été aligné d’entrée qu’à 7 reprises. En Ligue des Champions, il a même vu Luis Enrique pallier l’absence de Dembélé en lui préférant Senny Mayulu (19 ans) et Quentin Ndjantou (17 ans) à son poste, alors que les deux Titis ne sont pas des numéros 9 de métier. Le premier est milieu de terrain, tandis que le second évolue surtout sur les ailes. Certains diront que Ramos reste meilleur lorsqu’il sort du banc comme l’attestent ses buts décisifs face au FC Barcelone (2-1) et Nice (1-0). Cependant, difficile de ne pas penser que les choix de son coach lui rabâchent qu’il ne sera jamais un titulaire en puissance à Paris. Pourtant, si le tableau dépeint est peu flatteur pour Ramos, les observateurs portugais ne tirent pas forcément la sonnette d’alarme. Car au Portugal, les décisions de Luis Enrique sont acceptées, y compris celle d’hier de titulariser le jeune Ndjantou.

«Je pense que c’est vraiment le choix du modèle de jeu de Luis Enrique. Jouer avec Gonçalo dès le début implique d’autres dynamiques, qui ne sont pas une priorité pour la stratégie de l’entraîneur. Je pense que la décision n’a pas grand-chose à voir avec Gonçalo, car il me semble que Luis Enrique l’apprécie, mais plutôt avec la stratégie de jeu. Le PSG préfère une attaque plus mobile, sans grande référence dans la surface, avec des milieux de terrain qui ont également beaucoup d’occasions de marquer. Dans cette optique, et bien qu’il ne soit pas vraiment un attaquant fixe, Gonçalo Ramos apparaît davantage comme un pur numéro 9. Gonçalo Ramos entre souvent en jeu pour apporter un plus ou faire la différence, mais l’entraîneur ne l’a pas intégré dans le plan de jeu principal de l’équipe», nous a confié le journaliste d’A Bola, Nélson Feiteirona. «Ndjantou a simplement un profil plus adapté à ce que Luis Enrique a voulu mettre en place pour le match en question. Ça aurait été un message fort, voire inquiétant, pour Ramos si un autre joueur de son profil avait été préféré. Or, avec Ndjantou, on reste sur cette volonté d’avoir un joueur mobile devant», ajoute Alexandre Ribeiro, journaliste du site Trivela.fr que nous avons contacté.

Un départ l’été prochain ? Pas si sûr…

De plus, Ribeiro nous rappelle que cette situation n’est pas une nouveauté pour Ramos qui doit également se contenter de miettes avec la Seleção das Quinas à cause d’un certain Cristiano Ronaldo. «Ramos n’est pas du genre à se plaindre, ça n’est pas son caractère. Il vit également une situation très frustrante en sélection où il n’a pas non plus de temps de jeu, car mis en concurrence avec le capitaine emblématique de l’équipe, et ne se plaint pas pour autant. Il est capable d’attendre son heure, de se contenter de prendre ce qu’il a à prendre sans broncher et surtout, de mettre le projet collectif avant le sien. D’autres auraient déjà jeté l’éponge à sa place, mais lui a cette capacité à maintenir son niveau d’implication malgré cette situation, parce qu’il priorise l’aspect collectif et met toute sa concentration sur les missions qu’il a à effectuer, même quand elles sont rares.» Vous l’aurez compris, Gonçalo Ramos va s’accrocher sans se plaindre, mais une question risque tout de même de se poser. Si un départ en hiver est exclu, Ramos demandera-t-il à partir l’été prochain, à deux ans de la fin de son contrat ? Là encore, la réalité pourrait ne pas être celle que l’on pense.

Sur le papier, tous les arguments semblent réunis (statut de remplaçant, a tout gagné avec Paris) pour que l’attaquant veuille tenter une nouvelle aventure. «À mon avis, oui. Gonçalo Ramos peut apporter beaucoup plus si le plan de jeu de l’équipe est différent et s’il joue davantage pour lui. Ce qu’il fera lors de la Coupe du Monde peut également aider à définir l’avenir», explique Feiteirona, même s’il ajoute un bémol. «Mais je ne pense pas qu’il soit contrarié ni malheureux au PSG. Il est bien intégré, même s’il n’est pas la référence principale.» Un sentiment partagé que l’on retrouve également chez Ribeiro. Ce dernier rappelle d’ailleurs que Ramos n’est pas assuré du tout de trouver une place de titulaire chez un autre ténor du Vieux continent. «Cela dépendra des projets qui s’offrent à lui et de ses propres objectifs. Avec le futur départ de Cristiano Ronaldo en sélection (potentiellement après la Coupe du Monde 2026), une place de titulaire va s’ouvrir en sélection et il serait pertinent de le voir jouer davantage pour assurer cette place qui devrait, a priori, lui revenir. En restant un joueur de second rang, même au PSG, c’est moins évident. Mais attention à ne pas chercher à aller trop haut non plus, et risquer de revivre une expérience similaire ailleurs, et perdre encore plus de temps». Et pour l’instant, Gonçalo Ramos ne semble pas décidé à bouger.