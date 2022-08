OM : les révélations de Clauss et Longoria sur la réunion de crise

La suite après cette publicité

Si l'Olympique de Marseille annonce ses recrues en les faisant aller dans l'espace à bord d'un vaisseau, force est de constater que tout ne décolle pas si bien dans la cité phocéenne. En effet, Igor Tudor, le nouvel entraîneur arrivé au début du mois de juillet, peine à se faire entendre et accepter. À son actif, sans compter une préparation très compliquée (une victoire, un nul, trois défaites), trois grosses embrouilles.

La première a eu lieu avec un Cengiz Ünder qu'il a fait jouer en tant que piston, une seconde avec Gerson, qui a failli quitter le centre d'entraînement en Angleterre, et une troisième avec Jordan Amavi qu'il n'utilise pas. C'est dans ce contexte que les cadres de l'OM, Dimitri Payet en tête, ont quémandé une réunion avec le président Pablo Longoria. Jonathan Clauss, nouvellement arrivé sur la Canebière, a évoqué le sujet en marge de sa présentation.

Longoria a rappelé aux joueurs ce qui avait été dit

« Je n'y étais pas. On a eu juste quelques minutes pour discuter avec le président et le coach, c'était normal. Il y a des discussions, parfois des incompréhensions. Il y a la façon de s'exprimer de chacun. On est clair sur le discours établi par tout le monde. Il y a parfois des choses qui titillent un petit peu. Mais comme c'est nouveau, fatigant et nerveux ce qu'on propose sur le terrain, forcément il y a de la fatigue et de la nervosité. Cela fait partie du foot. Dans les tous les clubs ça se passe comme ça. On a discuté entre hommes et on a réussi à tout mettre à plat sans problème », a commencé par expliquer le piston droit. Avant d'être rejoint par Pablo Longoria, son président.

« L'intervention face au groupe ? Normalement, les conversations privées sont privées. Ce qui se passe au vestiaire reste au vestiaire. Le deuxième point, c'est de se rappeler ce que nous avions dit lors de la présentation d'Igor Tudor. Le message du club ne change pas depuis ce jour. Il faut s'en rappeler. On a parlé d'exigence, de travail, de discipline. Tout le monde doit prendre la même direction. C'est important depuis que je suis arrivé. Supporter, coach, club, tout le monde. La première fois qu'on a parlé avec Tudor, il m'a dit : "il y a le club, l'entraîneur et les joueurs". Hier on a rappelé ces choses-là », a précisé le dirigeant. Sans la volonté d'en dire plus, visiblement...