Aston Villa va prolonger Amadou Onana malgré sa grave blessure !

En juillet dernier, alors qu’il disputait un huitième de finale de Coupe du Monde particulièrement intense avec les Diables Rouges, Amadou Onana (25 ans) a été stoppé net dans son élan. Le verdict fut terrible : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un immense coup d’arrêt pour l’ancien joueur du LOSC, qui s’est imposé ces dernières saisons comme un pilier incontestable de l’entrejeu d’Aston Villa, rayonnant par son volume de jeu sur les pelouses de Premier League.

La suite après cette publicité

Mais alors qu’il poursuit sa longue rééducation en ce mois de septembre, loin des terrains et de l’effervescence de la rentrée sportive, le club de Birmingham a décidé de réagir avec une élégance rare. D’après nos informations, la direction des Villans a scellé un accord pour offrir une prolongation de contrat de deux ans à son roc belge, le liant désormais au club jusqu’en juin 2031. Une véritable preuve d’amour et un signal fort envoyé par l’écurie britannique, bien décidée à épauler son international dans cette épreuve physique et mentale. L’officialisation est imminente.