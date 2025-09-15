Menu Rechercher
Un choc France-Brésil aux États-Unis en mars ?

Par André Martins
La Fédération française de football (FFF) étudie actuellement l’organisation d’une tournée aux États-Unis en mars prochain, au cours de laquelle les Bleus pourraient affronter le Brésil en match amical, rapporte L’Équipe. Bien qu’aucun accord ne puisse être officialisé tant que la qualification de l’équipe de France pour la Coupe du monde n’est pas assurée, les discussions ont déjà bien progressé. Un deuxième match pourrait également être prévu contre le Mexique ou les États-Unis.

Un éventuel France-Brésil à cette période de l’année, aussi proche d’un grand tournoi, constituerait une première pour les Bleus. La dernière rencontre entre les deux nations remonte au 26 mars 2015, avec une victoire brésilienne (3-1) au Stade de France. Les Bleus ne se sont plus imposés face à la Seleção depuis 2011. De son côté, la sélection de Carlo Ancelotti est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, malgré un dernier revers contre la Bolivie.

