Amical : le Maroc va affronter le Brésil à Tanger !

Révélation du dernier Mondial au Qatar avec une quatrième place, le Maroc est à la mode en ce moment. Et la visibilité des Lions de l’Atlas aident à attirer les plus grosses sélections. Ce mercredi, la FRMF a annoncé que les hommes de Walid Regragui défieront… le Brésil en match amical le 25 mars prochain à Tanger. Le premier match à domicile depuis l’exploit au Mondial.

Durant cette trêve international, les Lions de l’Atlas ne joueront pas les matches de qualification à la CAN 2024 comme les autres nations africaines puisque leur adversaire le Zimbabwe a été disqualifié. «Suite au rayonnement international du football maricain et de ses fervents supporters à travers le monde entier après le parcours remarquable des Lions de l’Atlas en phase finale de la 22e Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, la FRMF a décidé de programmer au Maroc un match amical contre la sélection brésilienne, qui domine le classement mondial FIFA », peut-on notamment lire dans le communiqué. Le Maroc affrontera également le Pérou en Espagne, quelques jours plus tard.

