OM - Paris FC : les compositions probables

L’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome ce dimanche soir avec l’obligation de repartir de l’avant. Après avoir lancé sa saison par une démonstration contre Strasbourg (4-0), la formation de Bruno Genesio a été stoppée à Monaco (0-2). Avec trois points au compteur, les Phocéens accueillent un Paris FC qui a mieux démarré son exercice, avec quatre points pris en deux journées et surtout aucun but encaissé.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Bruno Genesio devrait conserver son précieux 4-2-3-1. Jeffrey de Lange est attendu dans les cages, derrière une défense composée de Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg devrait encore être accompagné d’Himad Abdelli. Plus haut, Amine Harit et Igor Paixão devraient occuper les ailes autour d’Angel Gomes, positionné en soutien d’Amine Gouiri.

Peu de changements pour l’OM

Paixão, finalement retenu par l’OM dans les dernières heures du mercato malgré l’intérêt de Sunderland, devrait donc conserver sa place dans le onze et remplace donc Quinten Timber, parti dans les dernières minutes à Crystal Palace. En face, Liam Rosenior devrait également opter pour un 4-2-3-1. Kevin Trapp devrait débuter dans le but parisien.

La suite après cette publicité

Adama Camara, Diego Coppola, Samir Chergui et Hamari Traoré sont pressentis pour composer la défense, ce dernier profitant notamment de l’absence d’Otavio. Maxime Lopez et Pierre Lees-Melou devraient former le double pivot, tandis qu’Ilan Kebbal, Pablo Pagis et Luca Koleosho, de retour et préféré à Moses Simon, sont attendus derrière Lassine Sinayoko. Le PFC devra notamment faire sans Jonathan Ikoné, Nhoa Sangui et Willem Geubbels pour tenter d’aller l’emporter au Vélodrome.

Les compositions probables :

OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Højbjerg, Abdelli - Harit, A. Gomes, Paixão - Gouiri.

Paris FC : Trapp - A. Camara, Coppola, Chergui, H. Traoré - M. Lopez, Lees-Melou - Kebbal, Pagis, Koleosho - Sinayoko.