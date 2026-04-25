Fulham, Maroc : le choix fort d’Issa Diop pour sa carrière

Tout juste international marocain à 29 ans depuis la trêve de mars, Issa Diop est bien installé en Premier League depuis 2018. Désormais à Fulham, l’ancien joueur de Toulouse s’est confié au journal l’Equipe pour évoquer sa discipline alimentaire depuis plusieurs saisons maintenant. Il a décidé de prendre un chef cuisinier personnel pour maximiser son hygiène de vie et éviter les blessures.

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«J’ai déjà eu trois chefs dont Ibrahim Mbaye qui me suit depuis que j’ai signé à Fulham (août 2022). Il travaille du lundi au vendredi avec surtout les repas du soir. Il fait mes courses. On se met d’accord sur le planning en début de semaine. C’était surtout au début pour qu’il connaisse mes préférences. Il me fait des dîners à heure fixe, autour de 20 heures. Il prépare aussi pour ma femme et parfois mes enfants. Avoir un cuisinier à soi évite la "malbouffe". Le bio, quelquefois, ça ne veut rien dire non plus. Lui, il sait. Il va chercher de la qualité avec beaucoup de diversité dans des produits organiques. Quand on est à Londres, on peut tout trouver. Il collabore également avec le nutritionniste du club. Ils échangent suivant les jours avec des grosses séances pour plus d’apport en féculents. Il s’adapte aussi suivant mes bilans sanguins avec des régimes donnant plus de fer, comme à base de lentilles, ou de vitamines C ou D. C’est un coût. Je paie personnellement. Mais, c’est un bon investissement sur moi-même. Je préfère un bon régime alimentaire, bénéfique pour ma santé, à l’achat d’une plus grosse voiture ! J’ai 29 ans. Si ça peut me permettre de gagner trois ou quatre belles saisons, ça sera de l’argent de gagner à la fin. Mon corps est mon outil de travail. »