Qualifs CAN 2027 : la Côte d’Ivoire fait tomber le Ghana, le Cameroun assure face aux Comores

La prochaine CAN sera organisée, l’année prochaine, par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Et les qualifications pour le tournoi démarraient ce jeudi, avec la victoire de la RD Congo face à la Guinée Equatoriale (2-0) lors des premiers matchs de la soirée notamment. Pour la suite des rencontres, on avait notamment un joli duel entre la Côte d’Ivoire et le Ghana dans le groupe C, remporté par les Ivoiriens sur le score de 2-0. Yalcoule et Kessie ont inscrit les deux buts des Elephants qui prennent déjà la tête de leur poule au classement des éliminatoires de la CAN 2027.

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Le Cameroun accueillait de son côté les Comores, et les Lions Indomptables n’ont eu aucun problème à venir à bout de leur rival du soir (3-1), avec des buts de Nyengue, de Mbeumo et de Namaso, alors qu’Omari a inscrit la réalisation comorienne. Face à l’Ouganda, la Tunisie a dû se contenter d’un triste 1-1, avec des buts d’Arous pour les Aigles de Carthage et de Mato en face. Enfin, la Sierra Leone, qui menait 2-0 face au Zimbabwe à la pause, s’est finalement inclinée 3-2, avec un doublé de Munetsi notamment.