Rennes : l’incroyable ovation du Roazhon Park pour Lepaul

Encore décisif ce dimanche soir face au Paris FC, l’attaquant du Stade Rennais, Estéban Lepaul, a une nouvelle fois sauvé les siens en égalisant à la 74e minute, permettant à Rennes de renverser la dynamique du match et de s’imposer finalement 2-1, une victoire précieuse dans la course à l’Europe.

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Remplacé dans les derniers instants de la rencontre, le meilleur buteur du championnat a surtout eu droit à une véritable ovation du Roazhon Park. Le public breton a salué une saison exceptionnelle du natif d’Auxerre, déjà auteur de 19 buts en Ligue 1. Un hommage appuyé qui confirme son statut grandissant, alors que son nom circule également dans les débats autour de la prochaine liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026.