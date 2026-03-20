Serie A : Naples s’impose à Cagliari et passe 2e

Naples compte bien lutter jusqu’au bout dans la course au titre. En déplacement en Sardaigne ce vendredi soir pour y défier Cagliari, les Partenopei ont empoché trois points précieux qui leur permettent de passer provisoirement deuxièmes du championnat, à six points de l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif de Scott McTominay, auteur de sa 7e réalisation de la saison au bout d’une partie de billard dans la surface adverse (2e, 0-1). L’AC Milan devra battre le Torino ce week-end pour retrouver sa deuxième place.