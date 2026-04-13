LdC : le groupe du PSG avec Barcola pour le déplacement à Liverpool

Le PSG doit terminer le travail. Vainqueur de Liverpool au Parc des Princes la semaine dernière (2-0), le club de la capitale se déplace à Anfield à l’occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre prévue, ce mardi soir.

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Pour tenter de valider son billet pour le dernier carré, Luis Enrique a convoqué un groupe de 22 joueurs. Si Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sont bien présents, Fabian Ruiz est lui toujours absent.

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