Un président de Ligue 1 nouveau PDG du journal AS !

Voilà une double casquette plus qu’inattendue. Parmi les principaux opposants à DAZN et Vincent Labrune, le président du RC Lens Joseph Oughourlian vient d’être nommé par les conseils d’administration de PRISA Media et de Diario AS comme le nouveau président du journal espagnol AS. Dirigeant des Sang et Or depuis juin 2018 qu’il a ramené de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, il est également un membre influent du conseil d’administration de la Ligue.

«Je suis fier de présider AS, le principal journal sportif du monde hispanophone. Je pense que nous avons une grande opportunité de développer davantage le potentiel d’un journal comme AS en Espagne et en Amérique latine, et nous avons les meilleures équipes pour le faire», a déclaré Joseph Oughourlian après sa nomination, ne cachant pas son ambition.