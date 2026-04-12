L’Union Berlin nomme la première femme entraîneur d’un club du top 5 européen !
C’est une décision historique prise par l’Union Berlin. Après une nouvelle défaite sur la pelouse d’Heidenheim (3-1), le club allemand a choisi de se séparer de Steffen Baumgart et de confier les rênes de l’équipe première à Marie-Louise Eta jusqu’à la fin de la saison. À 34 ans, la technicienne allemande hérite d’une mission délicate : relancer une équipe en difficulté et assurer son maintien en Bundesliga.
Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen.
Eta übernimmt die Aufgabe mit sofortiger Wirkung: "Ich freue mich, dass mir der Verein diese anspruchsvolle Aufgabe anvertraut. Eine Stärke von Union war und ist es, in solchen Situationen gemeinsam alle Kräfte zu bündeln. Und natürlich habe ich die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen", so Marie-Louise Eta zum Saisonendspurt.
Über die Neubesetzung der U19-Trainerposition informiert der Verein zeitnah.
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Au-delà de l’enjeu sportif, cette nomination marque un tournant majeur dans l’histoire du football allemand. Marie-Louise Eta devient tout simplement la première femme à diriger une équipe masculine en Bundesliga. « Je suis heureuse que le club me confie cette mission exigeante (…) Je suis convaincue que nous irons chercher les points nécessaires avec ce groupe », a-t-elle déclaré, affichant sa détermination. Un choix fort de la part de l’Union Berlin, qui mise sur un nouvel élan collectif dans un moment crucial de sa saison.
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