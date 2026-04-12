L’Union Berlin nomme la première femme entraîneur d’un club du top 5 européen !

C’est une décision historique prise par l’Union Berlin. Après une nouvelle défaite sur la pelouse d’Heidenheim (3-1), le club allemand a choisi de se séparer de Steffen Baumgart et de confier les rênes de l’équipe première à Marie-Louise Eta jusqu’à la fin de la saison. À 34 ans, la technicienne allemande hérite d’une mission délicate : relancer une équipe en difficulté et assurer son maintien en Bundesliga.

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Au-delà de l’enjeu sportif, cette nomination marque un tournant majeur dans l’histoire du football allemand. Marie-Louise Eta devient tout simplement la première femme à diriger une équipe masculine en Bundesliga. « Je suis heureuse que le club me confie cette mission exigeante (…) Je suis convaincue que nous irons chercher les points nécessaires avec ce groupe », a-t-elle déclaré, affichant sa détermination. Un choix fort de la part de l’Union Berlin, qui mise sur un nouvel élan collectif dans un moment crucial de sa saison.