Chelsea devra libérer Pierre-Emerick Aubameyang pour s’en débarrasser

Pierre-Emerick Aubameyang nage toujours en eaux troubles face à son avenir. Recruté l’été dernier après une demi-saison réussie à Barcelone, l’attaquant gabonais vit aujourd’hui des jours plus tumultueux à Chelsea. Mis au placard par Graham Potter et même retiré de la liste UEFA, l’ancien joueur d’Arsenal n’a néanmoins jamais dissimulé son souhait de revenir à Barcelone, où il avait d’ailleurs été aperçu en compagnie de ses anciens coéquipiers en mars, après une victoire dans le Clásico.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, The Telegraph indique que le départ d’Aubameyang à Barcelone, ou ailleurs - l’Atlético de Madrid et l’AC Milan étant également sur le dossier - ne pourra toutefois se faire qu’à condition que Chelsea le libère de son contrat. Le tabloïd précise qu’aucun de ces trois clubs ne sera disposé à payer une indemnité de transfert pour l’attaquant, qui fêtera ses 34 ans en juin prochain. Contraint de dégraisser son effectif XXL cet été, Chelsea pourrait ainsi utiliser cette option, à un an de la fin de son contrat.

À lire

Chelsea : ça se complique vraiment pour João Félix …