Algérie : Djamel Belmadi affiche ses ambitions avant le début de la CAN

«Moi, je veux des titres.» À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, du 9 janvier au 6 février prochain, Djamel Belmadi a assumé le statut de favoris de l’Algérie. «Nous assumons notre statut. Je préfère ça au statut de petite équipe que personne ne respecte. Nous avons un défi important devant nous et nous en sommes contents», a-t-il déclaré, rapporte RMC.

La suite après cette publicité

«Nous allons aborder la compétition avec ambition, parce que nous voulons rendre notre peuple heureux. Nous avons vu la joie retrouvée avec cette Coupe Arabe», a poursuivi le sélectionneur algérien. «La pression du tenant du titre ne peut être que positive. Tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou à un certain statut pour t'écrouler ensuite ? Non !»