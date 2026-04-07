FC Barcelone : le malaise Lamine Yamal se confirme

Lamine Yamal est au FC Barcelone ce qu’est Kylian Mbappé au Real Madrid. Du moins, d’un point de vue médiatique. Tous les jours ou presque, l’Espagnol de 18 ans a le droit à de nombreux articles sur lui. Que cela concerne sa vie privée comme ses performances sur le terrain. Ce qui nous intéresse beaucoup plus. Ces derniers jours, le joueur formé à la Masia a donc fait parler de lui après avoir été touché par les chants anti-musulmans entonnés par certains supporters de la Roja. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant a envoyé un message fort. Durant le week-end, il a ensuite été la cible de Jürgen Klinsmann sur la RAI. « L’Italie paye les conséquences de son manque de leaders, de joueurs techniques et de confiance envers les jeunes. En Italie, Lamine Yamal et Musiala joueraient sûrement en Serie B pour acquérir de l’expérience.»

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L’Espagnol a encore pesté

Quelques heures plus tard, il a été taclé par un fan de l’Atlético de Madrid lors de la victoire 2 à 1 samedi. « Tu es moche, va jouer pour le Maroc », lui a lancé ce supporter qui a visiblement laissé son cerveau à l’entrée du stade. Une enceinte dans laquelle Lamine Yamal a vécu une soirée très particulière. En effet, il a quitté le terrain l’air très énervé. Il n’a pas célébré le but de Robert Lewandowski. Ce n’est pas la première fois cette saison que l’international espagnol quitte la pelouse très agacé. Après la rencontre, Hans Dieter Flick a commencé à éteindre l’incendie. « C’est normal qu’il soit en colère, car il a tout donné sans parvenir à marquer, alors qu’il a eu de nombreuses occasions (…) Il était un peu contrarié. C’est normal. Il veut marquer des buts et faire des passes décisives. Ce sont les conséquences du match. C’est parce que nous n’avons pas bien joué. Nous avons discuté dans les vestiaires et tout va bien. C’est un match qui suscite beaucoup d’émotions.» Ce mardi, il a de nouveau été question du cas Lamine Yamal avant un nouveau match face aux Colchoneros. Cette fois-ci en Ligue des Champions.

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AS est revenu sur sa colère et a indiqué qu’il a été frustré pratiquement tout le match de samedi. Il était en colère contre lui-même mais aussi contre les arbitres, qui n’ont pas sifflé certaines fautes ou qui ont été cléments avec les Madrilènes. Il a aussi levé les bras sur certaines actions de ses coéquipiers, dont certains ont été agacés par ses choix. «Sa colère a atteint son paroxysme à la 85e minute. Il décide de conclure une attaque par une frappe lointaine qui passe largement à côté. Lewandowski soupire et Ferran regarde l’ailier, mais le geste le plus éloquent vient de son banc, José Ramón de la Fuente (entraîneur des gardiens) gesticulant avec véhémence. Lamine réplique en pointant le tableau d’affichage vidéo et en levant le bras. Sur l’action suivante, Lewandowski marque, et Lamine ne célèbre pas. Le coup de sifflet final retentit, et il se dirige vers les vestiaires, croisant Flick, qui semble lui demander ce qui ne va pas, ce à quoi l’attaquant répond : "Dis-lui."»

Le Barça défend son jeune talent

Le crack n’a pas apprécié les remarques venues du banc. Après ce nouvel incident, il a donc été question de Lamine Yamal ce mardi face à la presse. Son coéquipier, João Cancelo, a été interrogé à son sujet. « J’ai tout vu plus tard (concernant la colère de Lamine Yamal, ndlr). Mon frère m’a envoyé la vidéo. Je ne lui en ai pas parlé. Je n’ai rien vu. Je crois que tout est rentré dans l’ordre. On a besoin de lui demain et il sera en pleine forme (…) Inutile d’en dire plus sur lui. S’il n’est pas le joueur le plus talentueux au monde, il figure assurément parmi les trois meilleurs. Tout dépend de l’avis de chacun. C’est un honneur de travailler avec lui. Il fait la différence. C’est formidable de l’avoir dans notre équipe.» Même constat pour Hans Dieter Flick. Encore une fois, le technicien allemand a enfilé son costume de pompier pour éteindre l’incendie face à cette nouvelle polémique, tout en reconnaissant que son joueur était très frustré et mécontent.

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« Je l’ai déjà dit samedi après le match. Il a tout essayé. Il a eu le ballon, il a changé d’aile… Lamine Yamal a 18 ans et pour moi, c’est un joueur incroyable. Parfois, ce qu’on voit au ralenti est hallucinant, mais il n’a que 18 ans et il est parfois frustré si je le remplace ou s’il se retrouve encerclé par quatre ou cinq joueurs. C’est frustrant de ne pas marquer, mais c’est un joueur passionné et je le soutiens. Il est sur la bonne voie et on l’aide à progresser dans un environnement adapté. Tout ce qu’il fait n’a pas besoin de faire sensation. Je sais que tout le monde le remarque parce que c’est un joueur fantastique, mais il n’a que 18 ans. Je lui ai dit qu’il pouvait faire des erreurs, que je le protégerais. Il sera l’un des meilleurs, voire le meilleur joueur, à l’avenir.» Le jeune homme aura l’occasion de montrer tout ce qu’il peut apporter aux siens demain face à l’Atlético. Des buts et/ou une belle prestation devraient lui redonner le sourire très rapidement.