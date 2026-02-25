Atlético de Madrid : Sørloth s’enflamme après son triplé

Porté par une prestation offensive de haut vol, l’Atlético de Madrid a décroché une victoire précieuse face à Bruges lors du barrage retour de Ligue des Champions hier (4-1). Les Colchoneros ont su faire la différence grâce à leur intensité et leur capacité à aller vers l’avant, notamment en seconde période où ils ont pris le jeu en main. Plus tranchants après la pause, les Madrilènes ont écrasé les Belges, et ce, en partie grâce au fantastique triplé d’Alexander Sørloth . Le buteur de 30 ans a donc évoqué sa prestation à la fin de la rencontre, très ému.

« C’était un match incroyable. Nous avons bien fait de pousser offensivement et mes coéquipiers m’ont donné de très bonnes passes ». Puis, le Norvégien a souligné la montée en puissance de son équipe. « Nous avons eu plus de ballon, nous avons pu dominer. Dans l’ensemble, nous avons fait un grand match. Moi, je me sens très bien en ce moment. Avoir raison face au but est un sentiment fantastique ». Avant qu’il ajoute un propos sur le premier bijou de la soirée avec son gardien, passeur décisif. « J’ai manqué une occasion lors du dernier match et Oblak et moi en avons parlé avant le match et nous avons généré une bonne occasion de cette façon aujourd’hui ». Un succès mérité et couronné de gloire.