Real Madrid : les stars ne respectaient pas Xabi Alonso à l’entraînement

Décidement, le départ de Xabi Alonso est en train de faire exploser le Real Madrid. Après les révélations sur son licenciement surprise au lendemain de la défaite contre le FC Barcelone, en finale de Supercoupe d’Espagne, de nouvelles informations émergent concernant le quotidien de Xabi Alonso au sein du vestiaire madrilène. Selon l’émission El Chiringuito, l’ancien milieu de terrain n’aurait pas bénéficié d’un respect total lors des séances d’entraînement. Certains cadres importants adoptaient une attitude désinvolte, se contentant parfois de marcher pendant les exercices, sans réelle implication dans le travail demandé par le staff.

Des manquements à la discipline auraient également été constatés, avec des joueurs arrivant à la dernière minute, quittant le centre d’entraînement immédiatement après la séance, sans travail complémentaire. Xabi Alonso, son adjoint et le préparateur physique devaient régulièrement intervenir pour rappeler certains éléments à l’ordre, notamment concernant le travail en salle, le pressing ou les consignes tactiques. Un climat qui aurait progressivement fragilisé l’autorité du technicien basque avant son éviction…