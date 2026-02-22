PL : Tottenham humilié à domicile par Arsenal pour la première de Tudor

Dans un North London Derby animé au Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham a longtemps tenu tête à Arsenal avant de céder (1-4). Les Gunners ont démarré très fort. Dès la 4e minute, Viktor Gyökeres plaçait une tête dangereuse, puis l’attaquant suédois frôlait encore le cadre à la 7e. Dans la foulée, Leandro Trossard tentait sa chance de loin dans le but vide, mais voyait Radu Drăgușin sauver de la tête (5e). Arsenal insistait avec William Saliba qui manquait le cadre de la tête (17e) avant que Bukayo Saka ne bute sur Guglielmo Vicario (37e). Entre-temps, les visiteurs avaient logiquement ouvert le score grâce à Eberechi Eze, auteur d’une volée après un numéro de Bukayo Saka (32e, 0-1). Mais les Spurs répondaient immédiatement grâce à un pressing gagnant et à la finition croisée de Randal Kolo Muani pour l’égalisation (34e, 1-1). Juste avant la pause, Trossard voyait encore une frappe déviée filer de peu à côté (41e). Au retour des vestiaires, Tottenham montrait de l’allant, notamment par Xavi Simons dont la tentative était captée par David Raya (46e). Mais Arsenal frappait d’entrée. Servi par Timber, Gyökeres déclenchait une frappe foudroyante pour redonner l’avantage aux siens (47e, 1-2). Les Spurs pensaient revenir grâce à Kolo Muani, auteur d’une reprise victorieuse au premier poteau, mais l’arbitre Peter Bankes refusait le but pour une faute très légère sur Gabriel (53e). La fin de match a définitivement basculé à l’heure de jeu.

Après une première alerte signée Bukayo Saka, dont la frappe du bout du pied était repoussée par Guglielmo Vicario (59e), Eberechi Eze a assommé les Spurs deux minutes plus tard. Trouvé entre les lignes, le meneur d’Arsenal combinait avec Viktor Gyökeres avant de profiter d’un contre favorable après une tentative de Saka déviée par João Palhinha pour conclure dans le but vide (61e, 1-3). Un doublé qui a fait plier Tottenham et scellé un derby spectaculaire, dominé dans les moments clés par le réalisme clinique des Gunners. La suite du second acte a confirmé l’intensité totale de ce derby. À la 70e minute, Leandro Trossard a bien failli alourdir le score après un service venu de la droite, mais sa frappe enroulée est passée de peu à côté. Tottenham a tenté de réagir avec panache et s’est procuré une énorme occasion à la 84e. Lancé côté droit, Djed Spence a centré fort au premier poteau pour Richarlison, dont la déviation façon Madjer a surpris tout le monde. Battu sur le coup, David Raya s’est toutefois repris sur sa ligne pour sauver les siens et préserver l’avantage, ultime frisson d’un choc spectaculaire jusqu’au 4e but des Gunners signé Gyökeres pour un doublé (90e+4, 1-4). Malgré quelques séquences de pression et une intensité constante, les locaux ne parvenaient plus à tromper Raya, tandis qu’Arsenal gérait mieux les temps faibles pour sécuriser ce succès précieux dans la course au titre.