Les révélations de Jeffrey de Lange sur la situation des gardiens à l’OM

Après sa défaite à Monaco le week-end dernier, l’OM retrouve le Vélodrome dimanche avec la réception du Paris FC (20h45). Il s’agit du tout premier match depuis la fermeture du marché des transferts (dans les principaux pays du moins). Le groupe du moment devrait être celui de Bruno Genesio jusqu’au mois de janvier et la prochaine fenêtre des transferts. Aucune recrue n’est venue durant l’été. Le groupe s’est même affaibli avec de nombreux départs qui ont au moins permis de redresser en partie les comptes. Bruno Genesio préfère parler de rééquilibrage.

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Avec le transfert de Geronimo Rulli, c’est donc Jeffrey de Lange qui sera le numéro un cette saison. L’OM a tenté de faire venir un gardien titulaire à ce poste (Restes, Bulka, Atubolu) mais il n’en avait pas les moyens. De Lange a lui-même fait l’objet d’un intérêt de Twente et a bien failli y aller. «C’est bien que le mercato soit terminé. C’est encore en cours dans certains pays mais on sait maintenant qui est dans le groupe, ça repose mentalement. En ce qui me concerne, je suis content que ce soit fini», reconnaît le Néerlandais, finalement resté et enfin le titulaire à part entière, après deux ans dans l’ombre.

« Ça me donne encore plus de motivation »

« Ça ne change rien car l’an dernier j’étais numéro 2 mais il faut être tout le temps près. Évidemment, les sensations sont différentes. Je suis très heureux d’être numéro un, ça me donne encore plus de motivation mais ça ne change pas ma routine ni mes habitudes», souligne-t-il en conférence de presse. « J’ai confiance en moi, comme ce fut le cas ces deux dernières saisons. C’est à moi de prouver maintenant. Quand tu joues, tu te sens bien. Je me suis toujours dit que j’étais capable de jouer. Ça ne change rien pour moi car je ressens la confiance de la part de Bruno (Genesio) et de l’entraîneur des gardiens (Nicolas Dehon). »

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Avec ses 70 matchs professionnels, le portier de 28 ans est en revanche le seul dans la hiérarchie à disposer d’une solide expérience. Le numéro 2, Théo Vermot ne compte que 2 matchs de 3e division avec Orléans, et le jeune Jelle Van Neck (22 ans) n’est encore jamais apparu à ce niveau. Une blessure de De Lange aurait forcément quelques conséquences sportives mais ça ne semble pas inquiéter le principal intéressé. « Il n’y a peut-être pas grand monde qui connaît Theo (Vermot) mais je le vois s’entraîner, sa manière d’être en tant que personne, ça ne sera pas un problème. Gero (Rulli) est parti mais notre petit groupe de gardiens est très bon. J’ai une grande confiance envers mes coéquipiers. »

Genesio a confiance

Bruno Genesio ne dira pas le contraire. Quelques minutes après le passage de son gardien en conférence de presse, le coach marseillais a lui aussi accordé toute sa confiance à son trio. « Jeff (De Lange) est notre gardien numéro 1 aujourd’hui, j’aime bien avoir une hiérarchie. J’estime qu’il y a besoin d’avoir une confiance encore plus importante à ce poste. Comme je l’ai dit pour les autres postes, dans les moments difficiles, ce sont des opportunités à saisir. Plutôt que de se plaindre ou d’être négatif, il faut se dire que ça peut être une opportunité. Sans leur chance parce qu’on a trois compétitions à jouer. » Comme pour les autres postes, le technicien s’adapte. Son management fera le reste.