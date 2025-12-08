Menu Rechercher
Santos : Neymar botte en touche sur son avenir

Par André Martins
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

Santos a rassuré ses supporters en validant son maintien dans l’élite du football brésilien lors de la dernière journée en battant Cruzeiro 3-0. Malgré une douleur au ménisque gauche, Neymar a réalisé 90 minutes de haut niveau, après avoir inscrit un triplé contre Juventude (3-0) plus tôt dans la semaine. « Je suis venu ici pour essayer d’aider du mieux que je pouvais. Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi. J’étais au plus bas moralement. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé à me remettre sur pied. Sans eux, je ne pourrais jamais jouer ces matchs. Et merci à Dieu. Ces blessures, ce problème au genou… Maintenant, il est temps de se reposer. Et ensuite, on se fera opérer du genou », a révélé l’international auriverde à l’issue de la rencontre contre Cruzeiro.

Blessé mi-septembre à la cuisse droite, Neymar avait fait son retour début novembre. Après le maintien de Santos, il a souhaité saluer son club : « Santos mérite bien mieux, il mérite d’être toujours au sommet », avant d’évoquer son avenir de façon très évasive : « Je ne sais pas. Je leur ai demandé d’attendre après ces matchs, maintenant, je veux me reposer une semaine, oublier le football. Mais, évidemment, mon cœur appartient toujours à Santos. Je ferai passer Santos en premier ».

Pub. le - MAJ le
