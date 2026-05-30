PSG : on en sait plus sur les festivités de demain !

Un sacre, ça se fête, et les supporters parisiens auront la possibilité de le célébrer ce dimanche avec leurs joueurs. Le PSG vient d’annoncer qu’une grande célébration populaire était prévue dès 14h00 au Champ-de-Mars, devant la Tour Eiffel. Elle sera suivie d’une soirée "exceptionnelle" au Parc des Princes, à 19h30, où les supporters retrouveront leurs héros.

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Entre 85 000 et 90 000 personnes pourront prendre part à cette célébration au coeur de la capitale. Tout au long de l’après-midi, le public sera invité à revivre les moments marquants de cette saison avec des performances musicales avant l’arrivée des joueurs. Les joueurs parisiens seront également reçus par Emmanuel Macron à l’Élysée à partir de 18h10.