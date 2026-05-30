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Ligue des Champions

PSG : on en sait plus sur les festivités de demain !

Par Jordan Pardon
1 min.
PSG @Maxppp

Un sacre, ça se fête, et les supporters parisiens auront la possibilité de le célébrer ce dimanche avec leurs joueurs. Le PSG vient d’annoncer qu’une grande célébration populaire était prévue dès 14h00 au Champ-de-Mars, devant la Tour Eiffel. Elle sera suivie d’une soirée "exceptionnelle" au Parc des Princes, à 19h30, où les supporters retrouveront leurs héros.

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Entre 85 000 et 90 000 personnes pourront prendre part à cette célébration au coeur de la capitale. Tout au long de l’après-midi, le public sera invité à revivre les moments marquants de cette saison avec des performances musicales avant l’arrivée des joueurs. Les joueurs parisiens seront également reçus par Emmanuel Macron à l’Élysée à partir de 18h10.

Pub. le - MAJ le
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