Lazio : l’avenir de Luis Alberto sème la discorde

La suite de la carrière de Luis Alberto est toujours en suspens. Pourtant, en avril dernier, alors que la Lazio n’était pas au mieux de sa forme en Serie A, le milieu offensif a reçu une première proposition formelle et importante en provenance d’Arabie saoudite. Les agents de l’Espagnol ont directement informé Claudio Lotito, le président du club romain, pour qu’il prenne cette offre en considération. Le dirigeant italien a d’ailleurs immédiatement refusé la proposition saoudienne tout en rassurant son joueur en lui promettant de revenir discuter de certaines conditions de son contrat actuel à la fin de la saison. Toujours aussi décisif depuis plusieurs années maintenant, Luis Alberto est une des valeurs sûres de la Serie A. Et c’est notamment grâce à lui que la Lazio a réussi à arracher une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

Claudio Lotito s’était alors engagé à tenir ses promesses mais ce dernier ne l’a finalement pas vraiment fait selon les dernières indiscrétions de nos confrères de chez Relevo. Alors qu’il avait été décidé d’aller de l’avant ensemble, un accord de principe ayant même été trouvé pour le renouvellement de Luis Alberto en juin dernier, le silence s’est installé et le flou a commencé à régner en maître. Ce qui expliquerait également pourquoi Luis Alberto ne s’est pas entraîné aujourd’hui. «Il y a une limite au-delà de laquelle la patience n’est plus une vertu», a notamment écrit le joueur sur ses réseaux sociaux. La situation s’est donc légèrement enlisée sachant que l’Espagnol veut que les promesses du président laziale soient respectées sinon il se tournera vers l’Arabie saoudite où une offre de 15 millions d’euros nets par an plus des bonus, de la part d’Al Hilal, l’attend.

