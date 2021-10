FC Barcelone : Sergio Agüero attend le Clasico avec impatience

La suite après cette publicité

Blessé quelques jours après sa signature au FC Barcelone cet été, l'attaquant argentin Sergio Agüero a pu faire son retour progressif sur les terrains en entrant en jeu lors des deux victoires blaugranas à domicile contre Valence (2-1) et le Dynamo Kiev (1-0). A moins de 48 heures d'affronter le Real Madrid dimanche après-midi (16h15) au Camp Nou, l'international de l'Albiceleste (101 sélections, 41 buts) a accordé un entretien à Barça TV, livrant ainsi son envie de profiter au maximum de cette affiche planétaire, qu'il suivait particulièrement avant de signer en Catalogne.

«Je vais profiter au maximum du Clasico, maintenant que je suis ici. Pouvoir gagner un Clasico est quelque chose de très spécial parce que cela restera dans la mémoire, c'est ce que je cherche, a déclaré l'ancien buteur de Manchester City, avant de poursuivre : chaque fois que j'ai vu les derbys de l'extérieur, j'ai toujours eu un sentiment agréable et différent. J'ai toujours voulu que le Barça gagne, à cause de Messi.» Selon lui, la clé pour gagner ces matchs est «d'être capable de convertir les occasions que vous avez. C'est très important parce que malgré les trois points, on donne de la joie aux gens, c'est le match, c'est le Clasico. Certains fans du Barça qui sont à Madrid, par exemple, si vous gagnez, ils peuvent se promener avec le maillot du Barça...»