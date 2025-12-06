Menu Rechercher
Real Madrid : Xabi Alonso salue la métamorphose de Vinicius

Vinicius Jr et Xabi Alonso @Maxppp
Real Madrid Celta Vigo

Ses différends avec Xabi Alonso désormais derrière lui, Vinicius semble retrouver son niveau et une certaine sérénité sur et en dehors du terrain. Présent en conférence de presse avant la réception du Celta Vigo ce dimanche, le coach du Real Madrid a expliqué ce qui a changé chez l’international brésilien.

«Il traverse une très bonne période sur le plan personnel et professionnel ; il rayonne de joie. C’est dommage qu’il n’ait pas marqué en Grèce ou à Bilbao, mais quand on le voit sourire, cela donne beaucoup de vitalité à l’équipe. Il est essentiel qu’il reste dans cet état d’esprit. Espérons qu’il pourra concrétiser ces sensations demain, avec un but», a déclaré le technicien espagnol. Vinicius a délivré deux passes décisives contre l’Olympiakos en Ligue des champions mais n’a plus marqué avec les Merengues depuis le 4 octobre, face à Villarreal.

Liga
Real Madrid
Xabi Alonso
Vinícius Júnior

