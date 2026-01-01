Menu Rechercher
Nice : les ultras annoncent la date de fin de leur boycott

La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp

Le grand bouleversement a, semble-t-il, favorisé la réconciliation. En grève depuis le 4 décembre pour exprimer leur colère, les ultras niçois de la tribune Populaire Sud ont publié un communiqué ce jeudi 1er janvier annonçant leur retour prochainement. Une annonce qui intervient quelques jours après le retour de Jean-Pierre Rivère et Maurice Cohen à la tête du club pour remplacer Fabrice Bocquet.

«Nous ferons notre retour en groupe organisé lors du déplacement de notre équipe à Toulouse le samedi 17 janvier à 19h, fidèles à nos valeurs. Notre retour au stade, derrière notre bâche, s’effectuera par la suite. Les états d’âme devront être mis de côté, les exigences sportives également, notre club ne doit pas sombrer et nous devons jouer notre rôle», peut-on lire. La Populaire Sud restera toutefois bien fermée pour la réception de Strasbourg samedi.

