La presse espagnole acte la fin du duo Vinicius - Mbappé

Quand il a débarqué au Real Madrid, le sujet est rapidement venu sur la table. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, comment allait pouvoir réagir Vinicius Jr. Le Brésilien, au moment de l’arrivée du Français, est littéralement sur un nuage avec le club madrilène en étant l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, joueur de la planète football. Attaquant différent, virevoltant, il porte le Real Madrid sur ses épaules en étant régulièrement décisif. Au point de considérer qu’il s’est presque fait voler le Ballon d’Or 2024 remporté contre toute attente par Rodri.

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« Je ferais 10 fois plus s’il le faut. Ils ne sont pas prêts » lançait le Brésilien sur ses réseaux sociaux après la perte du Ballon d’Or qu’il a vécu comme un véritable vol. Mais voilà, le jeune ailier de 25 ans ne devait pas s’attendre à ce que l’arrivée de Kylian Mbappé casse autant sa dynamique. Car les deux hommes évoluent dans les mêmes zones sur le terrain ou presque. Si Kylian Mbappé s’est repositionné un peu plus dans l’axe ces dernières années, il reste naturellement attiré par le côté gauche et même si sur le papier le duo Vinicius - Mbappé avait de quoi séduire, la réalité est un peu moins reluisante.

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Les chiffres du duo sont alarmants

Les deux hommes ne semblent pas s’épanouir pleinement tactiquement et ni Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Arbeloa n’ont réussi à les faire cohabiter efficacement. Résultat, pour la deuxième saison consécutive, la deuxième de Mbappé au Real Madrid, la Casa Blanca ne va remporter aucun trophée majeur. Au point de faire parler grandement en Espagne puisque la presse espagnole explique que le duo ne peut plus exister. Et ça tombe bien, Vinicius Jr n’a toujours pas prolongé. Le quotidien AS explique notamment que la direction, et même si Florentino Perez souhaite le prolonger, estime qu’il faudrait peut-être tourner la page pour repartir sur un nouveau cycle avec Mbappé. Car les deux hommes ne peuvent pas cohabiter pour l’équilibre de l’équipe.

Le quotidien Marca fait un constat plus clair avec des statistiques qui illustrent parfaitement cette incompatibilité qui risque de plomber le Real Madrid sportivement. Au-delà des doutes sur leur implication défensive, les deux joueurs ne sont impliqués (ensemble) que sur 6 % des buts du Madrid. Mbappé a donné 4 passes décisives à Vinicius, et le Brésilien 12 au Français. Cela n’est donc que 16 des 261 buts inscrits par l’équipe en 118 matchs. Autre statistique qui illustre l’échec du duo : les deux hommes ne s’échangent en moyenne que 7 passes par match. Collectivement, le Real Madrid est plus fort sans au moins l’un des deux avec un meilleur pourcentage de victoires, un meilleur ratio de buts marqués par match et une moyenne de buts concédés plus basse. Preuve d’une cassure certaine qui doit contraindre le Real Madrid à réagir s’il ne veut pas revivre une saison blanche. Car aujourd’hui, plus que jamais, le duo Mbappé-Vinicius Jr semble condamné à se séparer.