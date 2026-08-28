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Brentford claque 46 M€ pour El Hadji Malick Diouf

Par Jordan Pardon
1 min.
El Hadji Malick Diouf avec West Ham @Maxppp

Brentford a officialisé ce vendredi la signature d’El Hadji Malick Diouf. Le latéral gauche sénégalais (23 sélections) arrive en provenance de West Ham, relégué en Championship. Les Bees ont déboursé 46 millions d’euros bonus compris pour s’attacher les services du joueur de 21 ans, qui s’est engagé pour 5 ans, avec une année en option.

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« Brentford officialise l’arrivée de l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf, en provenance de West Ham United, pour un montant non divulgué. L’arrière gauche de 21 ans, auteur de cinq passes décisives en 32 apparitions en Premier League la saison dernière, a signé un contrat de cinq ans, assorti d’une option pour une année supplémentaire », indique le communiqué de Brentford.

Pub. le - MAJ le
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