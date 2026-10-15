Le retour polémique de Greenwood en Angleterre a viré au cataclysme

Mason Greenwood se souviendra de son retour en Angleterre, c’est une certitude. Pour la première fois depuis 2022, l’ancien Marseillais a joué un match de football sur le sol anglais. C’était face à Aston Villa mercredi soir, et son club de Fenerbahçe en est reparti couvert de honte, avec une défaite cinglante et incontestable sur le score de 6-0. Mais pour Greenwood, le supplice avait commencé bien avant le coup d’envoi.

La suite après cette publicité

Jamais pardonné depuis son arrestation pour tentative de viol, agressions et violences conjugales en 2022 (il avait vu toutes les charges abandonnées contre lui en février 2023), Greenwood a été accueilli par des huées et des sifflets incessants de la part des supporters d’Aston Villa, dès lors que son nom a été prononcé par le speaker de Villa Park, au moment de l’annonce des compositions d’équipe.

Des sifflets à chaque ballon touché, et des applaudissements à chaque ballon perdu

« Mason Greenwood a été copieusement hué par les supporters d’Aston Villa lors de son premier match en Angleterre depuis plus de quatre ans, en 2022, après avoir vu sa carrière à Old Trafford s’effondrer suite à une arrestation pour viol », écrit le Daily Mail. The Sun évoque une ambiance « tendue » et ajoute que «les sifflets se sont intensifiés à chaque fois que Greenwood touchait le ballon, et les applaudissements à chaque fois qu’il le perdait ». Un chant déshonorant a aussi été chanté en chœur à l’encontre de Greenwood pendant le match : « les Villa Boys en pleine fiesta, Mason Greenwood est un délinquant sexuel. »

La suite après cette publicité

Mason Greenwood gets hostile reception at Villa Park on return to English football 🚨 #UCL https://t.co/ljHHksCsQb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 14, 2026

De son côté, The Times fait un parallèle saisissant entre un « Greenwood hué » et Nicolas Jackson, le « héros » de la soirée grâce à son doublé. Pour ESPN, Greenwood n’a pas « particulièrement brillé » sur le terrain, mais le calvaire s’est finalement terminé à la 70e minute quand son entraîneur Ismail Kartal a fait le choix de le remplacer. «Greenwood, quel est le score ? », avaient scandé les supporters anglais avant cela. Une soirée à oublier, à tous les niveaux.