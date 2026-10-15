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Le retour polémique de Greenwood en Angleterre a viré au cataclysme

De retour sur une pelouse anglaise pour la première fois depuis quatre ans, Mason Greenwood a vécu une soirée cauchemardesque à tous les niveaux. Son équipe s’est lourdement inclinée (6-0), et l’ancien Marseillais a traversé la rencontre dans l’anonymat total.

Par Jordan Pardon
2 min.
Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Mason Greenwood se souviendra de son retour en Angleterre, c’est une certitude. Pour la première fois depuis 2022, l’ancien Marseillais a joué un match de football sur le sol anglais. C’était face à Aston Villa mercredi soir, et son club de Fenerbahçe en est reparti couvert de honte, avec une défaite cinglante et incontestable sur le score de 6-0. Mais pour Greenwood, le supplice avait commencé bien avant le coup d’envoi.

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Jamais pardonné depuis son arrestation pour tentative de viol, agressions et violences conjugales en 2022 (il avait vu toutes les charges abandonnées contre lui en février 2023), Greenwood a été accueilli par des huées et des sifflets incessants de la part des supporters d’Aston Villa, dès lors que son nom a été prononcé par le speaker de Villa Park, au moment de l’annonce des compositions d’équipe.

Des sifflets à chaque ballon touché, et des applaudissements à chaque ballon perdu

« Mason Greenwood a été copieusement hué par les supporters d’Aston Villa lors de son premier match en Angleterre depuis plus de quatre ans, en 2022, après avoir vu sa carrière à Old Trafford s’effondrer suite à une arrestation pour viol », écrit le Daily Mail. The Sun évoque une ambiance « tendue » et ajoute que «les sifflets se sont intensifiés à chaque fois que Greenwood touchait le ballon, et les applaudissements à chaque fois qu’il le perdait ». Un chant déshonorant a aussi été chanté en chœur à l’encontre de Greenwood pendant le match : « les Villa Boys en pleine fiesta, Mason Greenwood est un délinquant sexuel. »

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De son côté, The Times fait un parallèle saisissant entre un « Greenwood hué » et Nicolas Jackson, le « héros » de la soirée grâce à son doublé. Pour ESPN, Greenwood n’a pas « particulièrement brillé » sur le terrain, mais le calvaire s’est finalement terminé à la 70e minute quand son entraîneur Ismail Kartal a fait le choix de le remplacer. «Greenwood, quel est le score ? », avaient scandé les supporters anglais avant cela. Une soirée à oublier, à tous les niveaux.

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