Réunion d’urgence pour les Girondins de Bordeaux

C’est un fait, les Girondins de Bordeaux vont mal. 15ème de Ligue 1 à 6 points de la zone de relégation, l’équipe de Jean-Louis Gasset va devoir faire preuve de caractère pour se maintenir dans l’élite. À deux jours du choc face à Monaco, l’entraîneur bordelais a commencé sa conférence de presse en expliquant avoir eu une discussion avec son groupe.

«Tout le monde a parlé à coeur ouvert. Le staff, les joueurs, tout le monde a pris conscience après le match face à Saint-Étienne où on était tous très abattus parce que perdre 4-1, après avoir perdu contre Strasbourg, il fallait avoir une prise de conscience. On a fait une réunion avec toute la famille. Le staff médical, le staff technique, l’attachée de presse, les intendants, tout ceux qui vivent mal avec nous. Tout le monde souffre. C’était très instructif», a-t-il expliqué. L'ancien entraîneur de l'ASSE a parlé d'un «poids» tombé. On verra dimanche au Matmut-Atlantique si cette réunion aura porté ses fruits.