Après une montée en R2 et 22 buts marqués, l’ancien gardien Baptiste Reynet raccroche les crampons

Clap de fin pour Baptiste Reynet. Il y a quelques mois, nous vous plongions dans la nouvelle vie d’attaquant de l’ancien portier de Dijon, Toulouse ou encore Nîmes. Après une saison à 16 buts en R3 lors de la saison 2024/2025, le natif de Romans sur Isère a remis le couvert cette année. Auteur de 22 réalisations en 22 matchs avec le club de sa vie, l’US Mours (Drôme), Reynet a largement contribué à la nouvelle montée historique de son club en R2.

La suite après cette publicité

Une montée qui marquera le point final de sa carrière de joueur. À 35 ans, le héros local a décidé de s’arrêter là-dessus. «Je ne pouvais pas rêver mieux», nous confie-t-il. Et pour l’avenir ? Reynet compte privilégier sa vie familiale, profiter (enfin) de ses week-ends avec sa compagne et sa fille d’un an et demi. Il s’est également lancé dans le coaching sportif et vit pleinement sa passion pour le padel. Au cours de sa carrière, Reynet aura par ailleurs disputé 210 matchs de Ligue 1, et 185 de Ligue 2.