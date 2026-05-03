«Je savais que ma chance allait arriver» : la Turquie tombe sous le charme de Charles-André Raux-Yao

Il y a des trajectoires qui ne se racontent pas seulement avec des chiffres, mais avec des battements de cœur. Celle de Charles-André Raux-Yao appartient à cette catégorie rare. En quelques semaines à peine, le milieu franco-ivoirien de 24 ans a changé de dimension, comme emporté par un vent nouveau venu d’Anatolie. Arrivé à Eyüpspor lors du mercato hivernal en janvier 2026, il s’est rapidement fondu dans un championnat exigeant, laissant entrevoir une aisance et une maturité qui surprennent autant qu’elles séduisent. Sur les pelouses de Süper Lig, son nom circule désormais avec curiosité et respect. Deux buts, des prestations solides, une activité constante au cœur du jeu et déjà cette impression d’être à sa place, comme si tout cela était écrit depuis longtemps. La Turquie découvre un joueur, mais aussi une histoire. Et elle commence, doucement mais sûrement, à tomber sous le charme.

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Car derrière cette ascension fulgurante se cache un parcours fait de patience et d’ombre, loin des projecteurs. Formé en France, passé par le Racing Club de France puis par des étapes comme à Versailles et au Stade Briochin, Charles-André Raux-Yao a longtemps avancé à bas bruit, construisant son jeu dans les divisions inférieures, apprenant à résister, à progresser, à croire en des lendemains plus grands. Encore il y a quelques mois, le natif de Pontoise évoluait en National, avec l’humilité des joueurs qui travaillent sans certitude de lumière. Puis tout s’est accéléré. Un transfert inattendu, un saut vers l’inconnu, et cette capacité immédiate à répondre présent dans l’élite turque. En quelques matchs, il a prouvé qu’il pouvait franchir les paliers sans trembler avec 2 buts en 13 apparitions, incarnant cette beauté du football où les destins s’écrivent parfois à contretemps. Son histoire n’est pas celle d’un prodige annoncé, mais celle d’un rêve patiemment construit, et aujourd’hui, la Süper Lig en devient le théâtre.

Les coulisses d’une belle aventure turque

Il y a des débuts qui tiennent presque du conte, des enchaînements de détails qui finissent par dessiner une trajectoire inattendue. Depuis son arrivée à Eyüpspor, Charles-André Raux-Yao s’inscrit dans cette dynamique rare où tout semble s’aligner au bon moment. En l’espace de quelques semaines, le milieu franco-ivoirien s’est offert une place de choix dans la rotation, enchaînant déjà plus d’une dizaine d’apparitions toutes compétitions confondues, avec deux premières réalisations à la clef et une activité constante dans l’entrejeu. Dans un championnat aussi exigeant que la Süper Lig, cette montée en puissance rapide intrigue autant qu’elle impressionne. Et derrière cette adaptation express, il y a aussi une histoire, presque improbable, qu’il raconte avec simplicité. «Ça s’est très bien passé. j’ai été recruté par Eyüpspor. Un jour, je jouais contre Châteauroux, j’étais sur le banc. Je suis entré en jeu. J’ai fait une grosse entrée. J’avais marqué. Dès qu’ils ont vu ça, ils se sont penchés sur moi et ils ont continué à me suivre sur les matchs avant la trêve. J’ai été approché fin novembre. Le transfert n’a pas été facile avec le Stade Briochin car il a fallu de longues négociations entre mes agents et les deux clubs pour trouver un accord. Cela s’est fait début janvier. Je suis arrivé en Turquie vers le 8/9 janvier. On est à quinze minutes du centre-ville d’Istanbul. C’est une superbe ville. Il fait beau. On mange bien. J’ai immédiatement senti la confiance accordée par le staff. Je suis vraiment un milieu box to box, à la fois défensif et offensif», nous détaille Charles-André Raux Yao, qui nous a également certifié rêver de porter le maillot de la Côte d’Ivoire et espérer voir les Elephants faire une belle Coupe du Monde 2026.

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Ce récit, presque cinématographique, éclaire d’un jour nouveau son explosion actuelle. Rien n’était écrit, tout s’est construit sur un instant, une opportunité saisie avec audace. Et depuis, les chiffres viennent confirmer cette première impression laissée au hasard d’un écran allumé. Avec un temps de jeu en constante augmentation et une présence de plus en plus marquée dans les zones clefs, il s’impose comme un véritable moteur au milieu, capable d’enchaîner les efforts et d’apporter un équilibre précieux. Mais au-delà du terrain, c’est aussi dans le vestiaire et dans la vie quotidienne qu’il a trouvé ses repères, facilitant une adaptation express dans un environnement pourtant nouveau. «L’acclimatation était très bonne parce que le scout était français déjà. Je suis arrivé au club, il y avait aussi des Français, notamment Umut Bozok. Lenny Pintor est arrivé avec moi et aussi Jérôme Onguéné. On est quatre. L’intégration s’est très bien faite. J’avais peur de cette barrière de la langue, comme les Turcs ne parlent pas anglais. J’avais vraiment peur de ne pas comprendre la langue, mais au final, il y a les traducteurs. En plus, j’ai directement été titulaire en coupe dès mon arrivée. Les supporters ici sont adorables. Quand tu mouilles le maillot, ils ne peuvent que t’adorer. C’est ce qui se passe avec moi, que ce soit dans mon club, mais aussi en dehors. A la fin des matchs, on prend des photos et on signe des autographes. Même là, j’ai quelqu’un qui m’a créé un compte fan», ajoute le milieu de 24 ans à notre micro, en confirmant vouloir se concentrer sur le maintien de son équipe, actuellement classée à la 15ème position, première place en dehors de la zone rouge.

Très vite adopté, il incarne aujourd’hui ce lien fort entre performance et reconnaissance populaire. Sur le terrain, son volume de jeu et sa générosité font de lui un joueur apprécié, tandis qu’en dehors, la connexion avec les supporters se construit presque naturellement. Cette relation naissante illustre parfaitement son intégration réussie, dans un championnat où l’engagement et la sincérité sont immédiatement récompensés. Et au fil des rencontres, Raux-Yao continue de prendre de l’épaisseur, gagnant en assurance et en influence dans un collectif en quête de stabilité. «Je m’attendais à un championnat très rugueux, mais je suis agréablement surpris parce que c’est un championnat qui joue au foot. Ce n’est pas que des duels mais aussi beaucoup de ballon au sol. Je n’avais pas cette image-là de championnat turc. Il y a vraiment cette image de championnat dur et hargneux qui se bagarre. Mais finalement ça joue au foot. Chaque week-end, je prends du plaisir. Il y a des très bonnes équipes. C’est ça qui m’a surpris. Après c’est sûr que l’intensité, ça n’a rien à voir avec la National, mais au fur et à mesure, j’ai su prendre le rythme qu’il fallait, notamment avec les matchs de Coupe de Turquie. Dès que je suis arrivé, j’ai senti la confiance du coach. Je continuais à me donner à fond même quand je n’étais pas titulaire au début. Je savais que ma chance allait arriver. Puis est venue cette titularisation contre Antalya et je me suis imposé tout de suite», a-t-il conclu. Comme le Bosphore qui relie deux continents, son histoire trace un pont entre ses rêves d’hier et la lumière d’aujourd’hui, au cœur d’Istanbul.