Edin Džeko va prendre sa retraite internationale

Une immense page du football bosnien va se tourner. Edin Džeko a annoncé que la rencontre face à la Suède, le 2 octobre prochain en Ligue des nations, sera la dernière de sa carrière avec la Bosnie-Herzégovine. À 40 ans, l’attaquant mettra ainsi un terme à près de deux décennies sous le maillot de sa sélection, avec laquelle il avait débuté en 2007. Capitaine et figure majeure de l’histoire des Dragons, Džeko compte actuellement 162 sélections et 73 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de son pays. Il sort également d’une dernière Coupe du monde disputée cet été, durant laquelle il a porté le brassard jusqu’à l’élimination face aux États-Unis en seizièmes de finale. Auteur de six buts pendant les qualifications, il avait largement contribué à envoyer la Bosnie-Herzégovine au Mondial pour la deuxième fois de son histoire. Son ultime rendez-vous international aura donc lieu à domicile face à la Suède, avant que ses coéquipiers ne poursuivent leur campagne contre la Pologne trois jours plus tard.

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Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Džeko a expliqué avoir souvent imaginé ce moment sans penser qu’il serait aussi difficile à vivre. « Rien dans ma carrière n’a jamais égalé la fierté que j’ai ressentie chaque fois que j’ai porté ce maillot », écrit-il, évoquant un « rêve d’enfant » et un amour pour la sélection resté intact au fil des années. L’attaquant explique avoir désormais le sentiment que « le moment est venu de laisser la place », après avoir tout donné pour son pays. Il revient également sur les moments les plus forts de son parcours, notamment la première qualification de la Bosnie-Herzégovine pour une Coupe du monde en 2014, mais aussi les émotions vécues plus récemment face au pays de Galles et à l’Italie. « Jouer pour mon pays a été l’expérience la plus émouvante que le football m’ait offerte », confie-t-il. Džeko donne désormais rendez-vous aux supporters le 2 octobre pour partager une dernière soirée ensemble : il souhaite quitter la sélection entouré de son public, avec « le maillot que j’aime depuis que je suis enfant et que j’aimerai pour le reste de ma vie ».