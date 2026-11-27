Luis Enrique n’a pas manqué l’occasion d’adresser une petite pique aux journalistes. Interrogé, ce vendredi, sur sa fierté de voir ses défenseurs participer au rendement offensif du PSG, l’entraîneur espagnol en a profité pour rappeler les performances de son équipe sur coups de pied arrêtés, tout en soulignant le traitement médiatique parfois réservé à ses résultats. «On est aussi la meilleure équipe dans les coups de pied arrêtés, défensivement et en attaque. On m’a souvent posé la question quand ça n’allait pas et aujourd’hui on ne me la pose pas, alors je le dis», a-t-il lancé.

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Le technicien parisien a ensuite insisté sur la satisfaction que lui procure le fait de voir son collectif briller, quel que soit le poste des buteurs. «Oui, j’ai de la fierté avec beaucoup de choses, que les milieux, attaquants ou les défenseurs marquent. Je suis fier chaque fois qu’on parle de mon équipe. Quand tu gagnes beaucoup, les attentes sont très hautes et c’est très difficile de gagner chaque match», a-t-il conclu. Une manière pour Luis Enrique de rappeler que les performances de son groupe méritent également d’être soulignées lorsque les résultats sont au rendez-vous.