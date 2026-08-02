L’OM et Al-Sadd sont proches d’un accord pour Nayef Aguerd !

L’OM continue de chercher des solutions pour alléger sa masse salariale et améliorer sa situation financière. Contraint de réaliser plusieurs ventes afin d’équilibrer ses comptes, le club phocéen n’excluait pas un départ de Nayef Aguerd, pourtant arrivé il y a seulement un an. L’international marocain, sous contrat jusqu’en 2030, faisait partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille durant ce mercato.

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Lors de sa signature, une clause particulière avait d’ailleurs été négociée. Jusqu’au 31 juillet, Aguerd pouvait quitter l’OM contre 15 millions d’euros, payables en une seule fois. Une opportunité qui n’a finalement pas été saisie, même si le défenseur de 30 ans est resté très convoité. Comme révélé sur notre site, le Stade Rennais, où il a évolué entre 2020 et 2022, s’était notamment intéressé à son retour, sans parvenir à faire avancer le dossier.

L’OM accepte un prêt payant avec option d’achat automatique

Selon nos informations, c’est finalement Al-Sadd qui a pris une longueur d’avance. Le club qatari, intéressé depuis plusieurs semaines, est tout proche de trouver un terrain d’entente avec l’Olympique de Marseille pour un prêt payant de 4 millions d’euros assorti d’une option d’achat automatique estimée à 11 millions d’euros. Une avancée importante dans un dossier que les dirigeants marseillais espèrent conclure rapidement.

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Ce montage financier illustre également l’évolution de la position de l’OM. Initialement, les dirigeants souhaitaient absolument un transfert sec afin de récupérer immédiatement des liquidités. Face aux difficultés rencontrées sur le marché, ils ont finalement accepté la formule d’un prêt avec option d’achat. Il faudra ensuite trouver un accord avec Nayef Aguerd. D’autres clubs se sont également renseignés pour connaître la situation de l’international marocain (64 sélections).