Mercato PSG : le Real Madrid fonce sur João Neves

Florentino Pérez passe à l’attaque. Hier soir, le président du Real Madrid s’est exprimé au micro de TVE pour faire un point sur les prochaines élections du club espagnol ainsi que d’autres dossiers chauds. Il a notamment évoqué la prolongation de Vinicius Jr, qui est lié aux Merengues pour encore un an. « Je ne sais pas s’il va prolonger son contrat. Si vous me demandez mon avis, j’espère qu’il restera au Real Madrid car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde.» Concernant le futur entraîneur, Pérez a surpris tout le monde. « J’y réfléchis. Ai-je un nom en tête ? Deux. Mourinho ? C’est un bon entraîneur, c’est clair. Je ne vais pas l’annoncer car je ne lui ai pas encore parlé.» Une sortie étonnante puisque toute la presse espagnole annonce que le Special One va revenir sur le banc madrilène cet été pour un deuxième mandat.

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Ce vendredi, AS va même plus loin et évoque les désirs du technicien de 63 ans pour le mercato. Ainsi, on apprend que l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United ne veut pas de recrue(s) star(s). Il souhaite travailler avec des joueurs qui n’ont pas d’ego, mais qui ont faim et une grande envie de jouer pour le Real Madrid. En ce qui concerne les postes ciblés, AS précise qu’il veut un ou deux renforts en défense centrale. Il souhaite aussi un latéral à droite et un à gauche, surtout si Fran Garcia s’en va. Un ou deux milieux de terrain sont aussi espérés. L’idée n’est pas de tout révolutionner, mais de renforcer les postes jugés faibles depuis quelques saisons. Une volonté qui est aussi celle de Florentino Pérez.

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Pérez veut João Neves

Le boss de la Casa Blanca veut injecter du sang neuf. Lancé en pleine campagne électorale, l’homme d’affaires espagnol a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu’il souhaite recruter. Ils sont trois selon la COPE. Le premier est Alessandro Bastoni. Son nom a déjà été cité chez les Merengues, mais aussi au FC Barcelone. Pérez apprécie le profil du défenseur de 27 ans. Mais hier, l’Inter, par la voix de Beppe Marotta, a confié à son sujet : « je pense que les supporters peuvent être rassurés concernant Bastoni. Par principe, nous ne sommes pas vendeurs. Si un joueur part, c’est qu’il a lui-même exprimé le désir de partir. Je dois dire que, dans le cas d’Alessandro, ce n’est absolument pas le cas. Il est heureux ici, nous n’avons donc pas besoin de le vendre. Je pense qu’il restera avec nous… »

Mais rien n’est sûr. Ensuite, Pérez aimerait faire revenir Victor Muñoz. Un joueur actuellement à Osasuna et pour lequel les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu possèdent une option de rachat. Enfin, le troisième nom qui fait saliver le président du Real Madrid est…João Neves (21 ans). La COPE indique que Florentino Pérez souhaite le recruter. Auteur de 37 matches toutes compétitions confondues cette saison (7 buts et 4 assists), le milieu de poche est un élément essentiel pour Luis Enrique et Paris. Donc il paraît difficile à déloger, lui dont le contrat arrive à échéance en 2029. Mais le Real Madrid est séduit. Après Vitinha ou encore Achraf Hakimi, dont les noms ont été cités à Madrid ces derniers mois, c’est au tour de João Neves, un autre taulier parisien, d’être lié aux Merengues.