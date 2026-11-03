Le PSG roule sur Villarreal

Cap sur l’Espagne pour le double champion d’Europe en titre ! Ce mardi soir à l’Estadio de la Cerámica, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Villarreal à l’occasion de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Vainqueurs éclatants du Slovan Bratislava (6-1), de Manchester City (2-4) et du FC Barcelone (4-2), les hommes de Luis Enrique réalisent un début de campagne européenne parfait et surfent sur une dynamique de cinq victoires consécutives sur la scène nationale. Malgré une infirmerie bien remplie avec les forfaits prolongés de Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, du Ballon d’Or 2025 Ousmane Dembélé et l’incertitude planant autour de Marquinhos, le collectif parisien conserve une force de frappe redoutable emmenée par Désiré Doué et Ferran Torres.

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En face, Villarreal n’a plus rien à voir avec l’équipe fantomatique de la saison dernière. Actuellement 19e de cette C1, le Sous-Marin Jaune a déjà frappé fort en dominant Naples (3-1) et a livré des prestations offensives de haut vol à Dortmund (3-2) et Liverpool (4-3). Avec 8 buts inscrits en seulement trois rencontres européennes, la formation d’Íñigo Pérez retrouve de belles couleurs, bien qu’elle doive composer sans son latéral gauche Romero ni son milieu canadien Saliba. Portés par le retour de Nicolas Pépé et l’efficacité clinique de Georges Mikautadze, les Espagnols comptent bien poser de sérieux problèmes au leader parisien devant leur public.

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Le PSG gagne contre Villarreal, les deux équipes marquent, cote à 2,20

Le PSG impressionne par sa maîtrise dans les grands rendez-vous, mais l’arrière-garde francilienne a concédé au moins un but lors de chacune de ses trois premières sorties en Ligue des Champions cette saison. De son côté, Villarreal affiche une efficacité offensive redoutable sur la scène européenne avec 8 réalisations en 3 matchs (dont 2 au Signal Iduna Park et 3 à Anfield). Privé de son patron défensif Marquinhos (incertain) et de Nuno Mendes, Paris risque de plier face au pressing espagnol. Toutefois, la profondeur d’effectif, l’expérience, la dynamique et la justesse technique des Parisiens devraient leur permettre de faire la différence au tableau d’affichage pour empocher les trois points.

Désiré Doué marque contre Villarreal, cote à 2,45

Le jeune international français marche sur l’eau sur la scène continentale. Aligné face à Manchester City puis contre le FC Barcelone, Désiré Doué a trouvé le chemin des filets à chacune de ses apparitions en Ligue des Champions cette saison. En l’absence conjointe d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant parisien assume le statut de dynamiteur en chef au sein du trio d’attaque de Luis Enrique. Tranchant dans ses percussions et en pleine réussite dans le dernier geste, il aura des opportunités idéales face à une défense espagnole privée de son latéral gauche titulaire.

Georges Mikautadze marque contre le PSG, cote à 2,95

C’est le danger numéro un du Sous-Marin Jaune. Georges Mikautadze reste sur deux buts inscrits lors des deux dernières journées de C1 contre des cadors comme Naples et Liverpool. Déjà décisif à 3 reprises en Liga et impliqué sur 3 réalisations en Europe, le buteur géorgien, passé par l’OL, profite du jeu direct et des centres de Moleiro ou Nicolas Pépé pour punir les défenses adverses. Face à un PSG qui s’expose en transition et qui peine à garder sa cage inviolée en déplacement en coupe d’Europe, voir l’attaquant de Villarreal trouver la faille offre une cote très généreuse de 2,95.

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