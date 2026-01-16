Menu Rechercher
Manchester City : la confession déroutante de Phil Foden sur Rayan Cherki

Rayan Cherki, buteur avec City

Rayan Cherki n’en finit plus de briller outre-Manche. Décisif sous les couleurs de Manchester City, l’ancien crack de l’OL est définitivement en train de passer un cap. Interrogé au sujet de l’international français, Phil Foden a d’ailleurs loué les qualités de son nouveau coéquipier, précisant toutefois qu’il fallait encore du temps pour totalement cerner le génie du Français.

«Je ne sais pas toujours ce qu’il va faire, je ne sais pas s’il va faire une talonnade, utiliser son autre pied. Plus on jouera, plus ça deviendra naturel. Mais parfois, il me déstabilise moi-même, alors je ne sais pas ce que ressentent les défenseurs», a ainsi reconnu l’offensif des Skyblues.

