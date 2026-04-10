Alisson Becker a dit oui à la Juventus Turin

Ce vendredi, la Juventus Turin a mis les bouchées double avec la prolongation de contrat de Luciano Spalletti. Initialement engagé sur le court terme, le technicien italien a convaincu sa direction et s’est lié au club jusqu’en juin 2028. En parallèle, la Vieille Dame cherche déjà à travailler sur son mercato estival pour permettre à l’ancien coach de Naples d’atteindre ses objectifs. En parallèle de cette signature, la Juventus passe à l’offensive pour offrir un cadeau de taille à son entraîneur en la personne d’Alisson Becker.

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L’actuel portier de Liverpool, âgé de 33 ans et ancien protégé de Spalletti à l’AS Roma, est devenu la priorité absolue des Bianconeri pour le mercato estival. Malgré une prolongation automatique de son contrat chez les Reds jusqu’en 2027, le Brésilien a ouvert la porte à un retour en Italie, séduit par la perspective de retrouver un coach qu’il connaît parfaitement. Les contacts avec l’entourage du joueur sont jugés très positifs, et l’optimisme grandit à Turin comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.