Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

Real Madrid : l’image dingue de Mbappé sur le triplé de Valverde

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid 3-0 Man City

On en connaît un qui doit trépigner d’impatience à l’idée de retrouver les terrains. Présent en tribunes ce soir pour soutenir ses coéquipiers face à Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a vécu une première mi-temps paisible, mais riche en émotions.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
Les célébrations énormes de Kylian Mbappé en tribunes devant le triplé de Valverde face à Manchester City 😭

#RMAMCI | #UCL
Voir sur X

Canal+ a capturé des images du Français sur le troisième but de Federico Valverde, juste avant la mi-temps. Et on ne peut pas dire que le triplé de son coéquipier l’ait laissé indifférent. Présent aux côtés de David Alaba, le capitaine des Bleus était en folie totale, sans doute très heureux de la prestation de ses coéquipiers. Le Real Madrid mène 3-0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier