Real Madrid : l’image dingue de Mbappé sur le triplé de Valverde

On en connaît un qui doit trépigner d’impatience à l’idée de retrouver les terrains. Présent en tribunes ce soir pour soutenir ses coéquipiers face à Manchester City en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a vécu une première mi-temps paisible, mais riche en émotions.

La suite après cette publicité

Canal+ a capturé des images du Français sur le troisième but de Federico Valverde, juste avant la mi-temps. Et on ne peut pas dire que le triplé de son coéquipier l’ait laissé indifférent. Présent aux côtés de David Alaba, le capitaine des Bleus était en folie totale, sans doute très heureux de la prestation de ses coéquipiers. Le Real Madrid mène 3-0.